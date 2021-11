Dopo gli attimi di paura di sabato scorso al Camp Nou durante Barcellona-Deportivo Alaves, quando Aguero era stato costretto al cambio per manifesti problemi respiratori, questo lunedì è arrivata la notizia che ha decretato un primo periodo d'assenza dai campi per il 'Kun': l'attaccante argentino dovrà stare fermo per almeno tre mesi, come ha riportato il Barcellona in una nota ufficiale divulgata attraverso i propri canali social. Dopo i primi accertamenti e le prime analisi cardiologiche effettuate in ospedale sul giocatore, era stata evidenziata un'aritmia, un problema che aveva già avuto durante l'infanzia, quando aveva 12 anni. Le fasi di recupero di Aguero verranno valutate al termine di questi primi tre mesi, in cui sarà sottoposto a un trattamento diagnostico-terapeutico da cui si potrà capire meglio le tempistiche per il recupero completo del giocatore.