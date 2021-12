Real Madrid, altri 5 casi di positività al Covid

Emergenza Covid in casa Real Madrid. Nella mattina di mercoledì i blancos avevano annunciato la positività di Luka Modrid e Marcelo, a questi però si sono successivamente aggiunti altri quattro giocatori oltre a Davide Ancelotti, vice e figlio di Carlo Ancelotti. Per le prossime partite, quindi, il Real Madrid dovrà fare a meno anche di Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo: questi calciatori, infatti, sono stati contagiati e dovranno restare in isolamento fino al momento della guarigione dal Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo: "Il Real Madrid comunica che i nostri giocatori Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo e il nostro primo assistente tecnico Davide Ancelotti sono risultati positivi al COVID-19", si legge sul sito dei blancos.