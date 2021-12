Atletico Madrid, cinque positivi al Covid

Al rientro dalle vacanze natalizie i Colchoneros si sono sottoposti al consueto giro di tamponi che hanno evidenziato le positività di cinque elementi del gruppo squadra. Tutti i positivi sono asintomatici e sono stati già posti in isolamento domiciliare

Dopo le ultime positività nel Real Madrid e nel Barcellona, anche l'Atletico Madrid deve fare i conti con il Covid . Al termine delle vacanze natalizie, infatti, i componenti dello staff e tutta la rosa si sono sottoposti a un giro di tamponi che hanno evidenziato cinque positività . Come comunicato dai Colchoneros: "L'intera rosa della prima squadra e i membri dello staff tecnico sono stati sottoposti a test PCR, secondo il protocollo LaLiga. Simeone, Koke, Griezmann, Herrera e Joao Félix sono risultati positivi al Covid-19".

Il Cholo e i quattro giocatori sono stati già posti in isolamento domiciliare e sono tutti asintomatici, ma ora la situazione Covid in Liga inizia a preoccupare. Il Governo, infatti, ha fatto un passo indietro sulla capienza degli stadi (che dopo esser stata al 100% tornerà ad essere del 75%) e dei palazzetti. Una misura resa necessaria per limitare i contagi, esplosi anche tra le squadre della massima serie spagnola: il Rayo Vallecano, prossimo avversario proprio dell'Atletico Madrid il 2 gennaio, ha ben 17 giocatori positivi.