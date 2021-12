Barça, altri tre positivi: Dembélé, Gavi e Umtiti

Sale a sette il numero dei giocatori del Barcellona in isolamento a causa della positività al Covid: il club blaugrana ha annunciato oggi quella di Dembélé, Gavi e Umtiti. La situazione in Liga non è delle migliori: il Rayo Vallecano ha ben 17 giocatori positivi

Nel Barcellona sta scoppiando un focolaio Covid : se i primi a risultare positivi erano stati Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde e Clément Lenglet, nella mattina di mercoledì il club blaugrana ha annunciato la positività di altri tre giocatori. Si tratta di Ousmane Dembélé, Samuel Umititi e Gavi . Questo il comunicato del Barcellona: "I giocatori O. Dembélé, Umtiti e Gavi sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test PCR somministrati alla squadra. I giocatori godono di buona salute e sono in isolamento presso le proprie abitazioni. Il Club ha informato le autorità competenti". Sono praticamente nulle le possibilità di vedere questi giocatori in campo il 2 gennaio, nella prima uscita del 2022 della squadra di Xavi, contro il Maiorca.

Covid, la Liga trema: la situazione

Nei club spagnoli i casi di positività al Covid iniziano a preoccupare: considerando anche gli infortuni e le squalifiche, Xavi, a oggi, per la trasferta di Maiorca può contare su dodici giocatori della prima squadra (di cui tre portieri). Nel Rayo Vallecano, invece, son ben diciassette i giocatori posti in isolamento (e per questo il club ha chiesto il rinvio della partita contro l'Atletico Madrid, in programma il prossimo 2 gennaio, come riportato dal quotidiano Sport); nell'Elche, il numero arriva a dodici. Il Real Madrid è stato alle prese con le positività dei propri membri del gruppo squadra (tra cui Isco, Modrid, Alaba e Marcelo) già prima della sosta, mentre il Siviglia, nella giornata di martedì, ha annunciato la positività di tre giocatori. La situazione non è delle migliori.