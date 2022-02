All’Atletico Madrid è arrivato dal Benfica con l’etichetta di predestinato e il “peso” di un cartellino costato ben 127 milioni. Da due anni e mezzo alla corte di Diego Simeone, Joao Felix non ha ancora espresso appieno tutto il suo grandissimo potenziale. I motivi li spiega lo stesso talento portoghese nel corso di un’intervista rilasciata al "The Athletic": "La scorsa stagione ho iniziato bene, poi si è complicato tutto. Mi sono infortunato e ho giocato per sei mesi con una frattura al piede. La gente non lo sapeva, l'ha saputo solo dopo l'intervento chirurgico che ho effettuato dopo l'Europeo. È stata una mia scelta giocare così, per cercare di aiutare la squadra e non me ne sono pentito, mi sono sentito parte della squadra", le sue parole. "Qui ho imparato alcune cose che è difficile apprendere altrove. Penso di essere migliorato molto in generale. Non so perché in questa stagione sia andata così, fino a questo momento. O meglio, ci sono tante ragioni. Siamo consapevoli di cosa stia succedendo, ma preferisco non soffermarmi troppo sull'argomento", ha proseguito il classe 1999, autore di tre gol in 22 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione.