Il Camp Nou cambia ufficialmente il proprio nome. Dal 1° luglio 2022 lo stadio di Barcellona si chiamerà "Spotify Camp Nou" grazie all'accordo commerciale stipulato tra il club blaugrana e Spotify, la famosa piattaforma musicale in streaming nata nel 2006 in Svezia e famosa in tutto il mondo. Spotify entrerà nel mondo del calcio come "main partner" e "official audio streaming partner" del Barcellona. L'azienda svedese sarà sponsor di maglia del Barcellona dalla stagione 2022-2023 e per le successive quattro annate. L'accordo prevede anche la sponsorizzazione del materiale d'allenamento per tre stagioni, ma soprattutto Spotify darà il proprio nome al Camp Nou. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Barcellona ha ceduto i naming rights del suo stadio. L'accordo, approvato e firmato dal consiglio direttivo del Barcellona, verrà ratificato il 3 aprile durante l'assemblea straordinaria dei delegati del club.