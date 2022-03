Addio a Carlos Simeone, padre del Cholo

È morto Carlos Simeone. L'argentino, padre dell'allenatore dell'Atletico Madrid Diego e nonno di Giovanni, attaccante dell'Hellas Verona, è venuto a mancare nella giornata di giovedì a Buenos Aires. L'ex Lazio e Inter gli è stato vicino negli ultimi giorni, volando in Argentina per stare al suo fianco. A darne l'annuncio è stato il club spagnolo con un comunicato: "Oggi è un giorno triste per la famiglia biancorossa. L'Atletico Madrid piange la morte di Carlos Simeone, padre del nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, e nonno di Giuliano Simeone, attaccante dell'Atlético de Madrid B. In ricordo della sua memoria, sventola a mezz'asta la bandiera situata al Wanda Metropolitano. Il nostro presidente, l'amministratore delegato, altri membri del consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti vogliono esprimere le nostre più sincere condoglianze e ci uniamo al dolore della famiglia. Riposa in pace".