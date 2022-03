Carlo Ancelotti positivo al Covid-19

Il club spagnolo ha comunicato la positività al Covid-19 di Carlo Ancelotti, che dovrebbe quindi saltare il match di Liga in programma sabato contro il Celta Vigo e rischia di dover vedere da casa anche l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea

"Il Real Madrid C.F. annuncia che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato positivo al Covid-19": questo il breve comunicato del club spagnolo che rende nota la positività al Coronavirus del suo allenatore, che quindi ora si trova in isolamento e non potrà lavorare con la squadra fino a quando non si negativizzerà.