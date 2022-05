Scontro di gioco con Gavi, paura per Araujo

Attimi di paura al Camp Nou durante la sfida tra Barcellona e Celta Vigo, valida per la terzultima giornata della Liga. Il difensore blaugrana Ronald Araujo, intorno al 65', è rimasto a terra dopo uno scontro aereo con il suo compagno di squadra Gavi. Accasciatosi e rimasto a terra privo di sensi, il giocatore ha recuperato conoscenza prima dell'arrivo dei medici, che lo hanno trasportato in ospedale con l'ambulanza: tutto il Camp Nou ha trattenuto il fiato per sette lunghissimi minuti. Al suo posto è entrato in campo Clement Lenglet. In serata gli aggiornamenti via twitter del Barcellona, in seguito ai primi esami: "Ronald Araujo ha subito una commozione cerebrale".