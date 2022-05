Il Real Madrid vola sulle ali dell'entusiasmo, avendo conquistato la Liga e la finale di Champions League in programma il 28 maggio allo Stade de France. Non solo il club però, anche i tifosi stanno ovviamente apprezzando il lavoro di Carlo Ancelotti, tornato in Spagna dopo l'esperienza tra il 2013 e il 2015. L'entusiasmo tra i sostenitori dei Blancos è altissimo, al punto che un tifoso ha deciso di tatuarsi un'immagine iconica della stagione di Ancelotti: quella che lo ritrae con un sigaro in bocca durante la festa per la vittoria del campionato. Il ritratto di Ancelotti è accompagnato dalla celebre frase delle Merengues: "90 minuti en el Bernabéu son molto longo", che come si può intendere significa "90 minuti al Bernabéu sono molto lunghi". Si tratta di una frase pronunciata da Juanito nel lontano 1986, che dopo una sconfitta in trasferta con l'Inter avvertì gli avversari. Il ritorno finì infatti 3-0 in favore degli spagnoli dopo il 3-1 dell'andata. Un gesto - quello del tifoso - sicuramente significativo, che mostra quanto entusiasmo e quanta attesa ci sia tra i tifosi in vista della finale di Champions League.