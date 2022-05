Suarez saluta in lacrime: "Sarò sempre tifoso"

L'attaccante uruguaiano ha giocato l'ultima gara al Wanda Metropolitano e ha salutato i tifosi in lacrime: "Ovunque andrò, sarò per sempre un tifoso dell'Atletico Madrid". Standing ovation dei tifosi dei Colchoneros: "Grazie per averci resi campioni"

"Grazie per averci resi campioni", poi una lunga standing ovation. È finita in questo modo l'ultima gara al Wanda Metropolitano per Luis Suarez, che non ha trattenuto le lacrime. Due anni ma ricchi emozioni quelli all'Atletico Madrid: l'uruguaiano ha contribuito, in maniera determinante e a suon di gol, a vincere la seconda Liga dell'era Simeone. "Sarò eternamente grato ad ognuno di voi per il supporto e l'affetto che mi avete dato in queste due stagioni. Ovunque andrò, sarò per sempre un tifoso dell'Atletico Madrid", ha postato il classe 1987 sul suo profilo Instagram ufficiale.