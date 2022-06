Un contest che mette in palio una fornitura a vita delle maglie della propria squadra del cuore: è il progetto lanciato dal Barcellona per fidelizzare ulteriormente i suoi tifosi. In occasione del lancio del kit casalingo per la stagione 2022/23, con Ansu Fati come testimonial, il club blaugrana ha presentato una nuova iniziativa rivolta a tutti i sostenitori che acquisteranno la maglia per la prossima annata sportiva nel Barça Store o in tutti i punti vendita e-commerce ufficiali tra il 3 e il 30 giugno. Chi comprerà le divise parteciperà a un sorteggio molto particolare, che mette in palio proprio la possibilità di vincere una fornitura a vita di maglie casalinghe della squadra. Il Barcellona non ha precisato quanti saranno i potenziali vincitori ma la stima è di un fortunato ogni 10mila magliette vendute.