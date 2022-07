Il primo Clasico stagionale, giocato a Las Vegas nella notte italiana tra sabato e domenica, non ha deluso le attese: a decidere il match una prodezza di Raphina al 27'. Esordio in blaugrana per Lewandowski, tante le occasioni da una parte e dell'altra: nel finale del primo tempo si è quasi sfiorata la rissa in campo

Gol, emozioni, spettacolo e animi tesi: guai a parlare di “semplice” amichevole quando in campo ci sono Real Madrid e Barcellona. Il primo Clasico della stagione, andato in scena all’Allegiant Stadium di Las Vegas nella notte italiana tra sabato e domenica, è stato deciso da una prodezza di Raphinha – uno dei volti nuovi in casa blaugrana, arrivato dal Leeds in estate – al 27': un sinistro forte e preciso che si è insaccato all’incrocio. Amichevole estiva, una delle più prestigiosa tra quelle in programma in questo pre-stagione in America, che verrà ricordata anche per l’esordio in maglia Barcellona di Robert Lewandowski, attaccante arrivato nei giorni scorsi dal Bayern Monaco: schierato dal primo minuto con un insolito numero 12 (in attesa che si liberi il 9 del partente Depay), il polacco nei 45 minuti in cui è rimasto in campo ha sfiorato due volte il gol. Oltre a Raphinha e Lewandowski, nel Barça spazio nella ripresa anche all’ex Milan Kessié; nel Real di Ancelotti in campo i nuovi acquisti Rudiger e Aurélien Tchouameni.