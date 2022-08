Barça, si sblocca Lewa: prima doppietta in Liga

L'attaccante polacco, arrivato in Spagna dal Bayern Monaco durante la sessione di calciomercato in corso, ha realizzato una doppietta nella vittoria esterna per 4-1 sul campo della Real Sociedad

La prima volta non si scorda mai. E a Robert Lewandowski sono bastati 44 secondi per realizzare il primo gol con la maglia del Barcellona. L'attaccante polacco, dopo esser rimasto a secco nella prima giornata di campionato, ha iniziato nel modo migliore la partita contro la Real Sociedad di domenica sera realizzando la prima rete in maglia blaugrana alla seconda presenza ufficiale. Nella ripresa Lewa si è ripetuto, mettendo a segno la sua personale doppietta al 68': tre punti conquistati e primi gol per una classifica marcatori da vincere anche in Spagna dopo gli ultimi 5 successi consecutivi in Bundesliga.