L'attaccante francese si è infortunato durante la gara di Champions League contro il Celtic. Il rientro in campo è previsto per ottobre, dopo la sosta

Il Real Madrid tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Karim Benzema. L'attaccante, che si è infortunato al 30' nella gara contro il Celtic, è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla gamba destra e a sottoporsi agli esami di rito. Oggi, il club spagnolo, ha diramato un bollettino sulle sue condizioni. "Dopo gli esami a cui si è sottoposto il nostro giocatore Karim Benzema da parte dello staff medico del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo semitendinoso e un sovraccarico al quadricipite, entrambi della coscia destra". Il francese, dunque, non ha riportato danni al menisco: salterà il derby contro l'Atletico e probabilmente rientrerà in campo ad ottobre, dopo la sosta, nel match contro l'Osasuna.