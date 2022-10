Quando Benzema applaudiva i premi dei compagni

Alla soglia dei 35 anni Karim Benzema ha vinto il suo primo Pallone d'Oro, dopo che negli anni ha visto i suoi compagni di squadra (Cristiano Ronaldo prima e Luka Modric poi) vincere l'ambito premio. Da gregario a protagonista, aspettando il momento giusto e supportando sempre i propri compagni. Come testimoniato da questa fotografia, scattata più di 7 anni fa. Era il 15 gennaio 2015 e il Bernabeu, poco prima del fischio d'inizio del match di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid, celebrava Cristiano Ronaldo per la vittoria del Pallone d'Oro. Una pioggia di premi per quel Real Madrid, completata dal trofeo Puskas vinto da James Rodriguez e da un posto nella top undici mondiale per Toni Kroos e Sergio Ramos. Tra chi applaudiva i quattro giocatori blancos c'era anche Benzema, sorridente sullo sfondo, che si piazzò in quella edizione del Pallone d'Oro al 16° posto. L'attaccante francese segnava già a raffica (22 reti in quella stagione), ma non era ancora il protagonista assoluto del Real Madrid, in parte offuscato dalla stella più brillante dell'epoca: Cristiano Ronaldo. Poi la maturità degli ultimi anni e la consacrazione definitiva nell'ultima stagione con 15 gol in Champions League (44 totali), la vittoria del trofeo e il Pallone d'Oro. La chiusura di un cerchio perfetto.