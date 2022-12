L'ottavo Pallone d'Oro sarà presto nella bacheca di Leo Messi . Parola di Robert Lewandowski , secondo nel 2021 quando la pulce vinse il suo ultimo Pallone d'Oro, che in un'intervista al Mundo Deportivo ha speso parole d'elogio per l'argentino: " Leo è il favorito - spiega - Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappe, ndr), ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà questa edizione e Messi è di sicuro al vertice". L'attaccante del Barcellona ha poi risposto a una domanda su un possibile futuro al fianco di Messi: "Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi? (sorride, ndr) Non dipende da me. Adesso gioca più come trequartista, è il calciatore con cui qualsiasi attaccante vorrebbe giocare ".

"Mondiali 2026? Non so se ci sarò, penso a Euro 2024"

leggi anche

Golden Foot 2022, vince Lewandowski: l'albo d'oro

Lewandowski, che nel 2026 avrà 37 anni, non si sbilancia su una sua possibile partecipazione al Mondiale in Nord America: "Non dipende dal mio fisico, ma da altri aspetti - ammette - So che sarò pronto se vorrò esserci, ma è troppo presto per decidere. Per ora sono concentrato sull'Europeo 2024 e, dopo aver perso contro Bayern e Inter in Champions League, a non perdere più queste partite". Proprio l'eliminazione dalla Champions League è la parte dolorosa della stagione blaugrana secondo l'attaccante polacco: "Abbiamo avuto tanti infortuni, ma contro Bayern e Inter abbiamo commesso errori e il prezzo da pagare è stato non giocare più in Champions. Sappiamo che possiamo fare meglio e sono fiducioso per la prossima annata".