In 121 anni di storia non era mai successo ma ora è accaduto, per la prima volta dopo 4435 partite. Negli undici iniziali scesi in campo per il Real Madrid non c’era nemmeno un calciatore spagnolo. Mai successo, appunto, finora, dal 1902 a oggi. Per i Blancos la partita (persa, tra l’altro) contro il Villarreal entra dunque nella storia del club. Courtois, Eder Militao, Rudiger, Alaba, Mendy, Modric, Kroos, Tchouameni, Valverde, Benzema, Vinicius. Ci sono due tedeschi, tre francesi (non è una barzelletta), due brasiliani, un croato, un uruguaiano, un belga e un austriaco, nella formazione mandata in campo dall’inizio da Ancelotti. Ma nessuno spagnolo. Non Carvajal infortunato, non Lucas Vazquez e Asensio (entrati nel secondo tempo), non Ceballos, Nacho, Vallejo o Luis Lopez.