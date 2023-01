Nel video Niccolò Omini racconta il singolare gesto di Lucas Perez, ex Arsenal che ha pagato di tasca propria l’importo della sua clausola al Cadice per liberarsi e tornare a giocare nel Deportivo La Coruna, la squadra che lo ha lanciato e che oggi gioca in terza serie. Ieri il classe 1988 ha esordito con il club galiziano con una presentazione da sogno, firmando una doppietta davanti a 24.000 tifosi