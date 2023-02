Brutte notizie per Carlo Ancelotti, che a 6 giorni dal Mondiale per Club (diretta Sky Sport) rischia di perdere Karim Benzema: il centravanti francese ha accusato un problema al ginoccho nel corso del match di Liga con il Valencia ed è stato sostituito al minuto 60 da Rodrygo. Infortunio anche per Militao, uscito per un fastidio all'adduttore destro

Si ferma ancora Karim Benzema ed è una pessima notizia per Carlo Ancelotti e il Real Madrid a meno di una settimana dall'esordio nel Mondiale per club (diretta Sky Sport) dell'8 febbraio e a 20 giorni dall 'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool . L'attaccante francese è stato sostituito poco dopo l'ora di gioco nel match di Liga contro il Valencia per un problema alla parte posteriore del ginocchio . Ha chiesto subito il cambio ed è andato direttamente negli spogliatoi con espressione piuttosto sofferente. L'entità del problema sarà valutata nelle prossime ore, ma è chiaro che il Pallone d'Oro in carica è da considerarsi quantomeno in dubbio per quello che in Spagna chiamano il "Mundialito".

Problemi anche per Militao

Non solo Benzema. Nel Real Madrid è uscito per infortunio anche Eder Militao, che ha lamentato un problema muscolare all'adduttore destro. Anche il difensore brasiliano è in forte dubbio per il Mondiale per Club della prossima settimana, in attesa degli esami strumentali di rito. Serata agrodolce, dunque, per il Real Madrid: ha battuto il Valencia 2-0 riportandosi a -5 dal Barcellona capolista, ma rischia di perdere due titolari per i prossimi appuntamenti.