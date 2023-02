Il Real Madrid conquista i tre punti nel recupero della 17^ giornata e si porta a –5 dal Barcellona capolista alla conclusione del girone d’andata. Al Bernabeu finisce 2-0 contro il Valencia del neo-allenatore Voro, nominato ‘traghettatore’ (è l’ottava volta in carriera) della squadra dopo l’addio di Gattuso. I Blancos prendono il pallino del gioco e accumulano occasioni fin dal primo tempo, ma né i tentativi di Asensio né le incursioni di Vinicius portano al vantaggio. Il gol, in realtà, lo trova Rudiger di testa nel finale di primo tempo, ma l’arbitro annulla dopo l’on field review per un fallo di Benzema su Musah. Dall’altra parte i valenciani non riescono a rendersi pericolosi e nella ripresa la resistenza crolla.

Sblocca Asensio e raddoppia Vinicius, il Valencia chiude in 10

I ragazzi di Ancelotti, rientrati dagli spogliatoi, trovano infatti subito l’1-0 con una perla di Asensio: lo spagnolo riceve da Benzema, prende la mira da quasi 20 metri e col mancino trova l’angolo opposto. Tre minuti dopo è Vinicius a servire il bis. L’assist in profondità è ancora del francese, il talento classe 2000 - alla 200^ in maglia Madrid – brucia la difesa in velocità e batte l’incolpevole Mamardashvili. Passata un’ora di gioco Benzema lascia il terreno di gioco per un infortunio, così come era accaduto a Militao nella prima frazione di gioco per un fastidio all’adduttore. Il Valencia gioca l'ultimo abbondante quarto d'ora in 10 per il rosso diretto a Gabriel Paulista, autore di un brutto fallo su Vinicius, ma riesce a contenere il passivo e resta a quota 14 punti in classifica.

TABELLINO

REAL MADRID-VALENCIA 2-0



52’ Asensio, 55’ Vinicius Jr



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao (36' Carvajal), Rudiger, Camavinga; Modric (66' Valverde), Kroos (66' Tchouameni), Ceballos; Asensio, Benzema (60' Rodrygo), Vinicius Jr. All. Ancelotti



VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah (75' Comert), Guillamon, Almeida (70' Moriba); Castillejo, Cavani (75' Perez), Lino (70' Lato). All. Voro



Note: Gabriel Paulista espulso al 72' per rosso diretto