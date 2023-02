Il Barcellona avrebbe pagato tra il 2016 e il 2018 circa 1,4 milioni di euro alla Dasnil 95, società di proprietà di José Maria Enriquez Negreira, ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri tra il 1994 e il 2018 ed ex arbitro della Liga per 13 stagioni. È quanto rivelato dal programma radiofonico SER Catalunya "Qué t'hi jugues", secondo cui l'indagine sarebbe nata in seguito a una verifica fiscale effettuata sulla società citata precedentemente: i pagamenti effettuati dai blaugrana sarebbero stati di circa 500 mila euro l'anno. Enriquez Negreira e suo figlio sono stati già ascoltati dalla Procura e l'ex vicepresidente degli arbitri avrebbe affermato di aver fornito solo consulenza al club catalano, caratterizzata dallo spiegare ai giocatori come trattare con i direttori di gara. Avrebbe anche dato loro consigli su come comportarsi in base all'arbitro scelto per la partita, tuttavia non ci sono documenti che attestino questa consulenza fornita al Barça.

L'ex presidente del club, Bartomeu, assicura che i rapporti esistevano già almeno dal 2003 e i pagamenti sono stati sospesi per "una politica di taglio". La stessa versione è stata confermata dal CdA di Sandro Rosell , mentre l'ex vicepresidente Joan Gaspart spiega che questi pagamenti "non vengono registrati".

Il comunicato del Barcellona

Non è tardato ad arrivare il comunicato dei blaugrana che hanno raccontato di essere a conoscenza delle indagini e hanno fornito ulteriori spiegazioni in cinque punti. Ecco quanto pubblicato sul sito ufficiale: "In risposta alle informazioni trasmesse nel programma Què t'hi jugues dell'emittente radiofonica Ser Catalunya, l'FC Barcelona, ​​a conoscenza delle indagini sui pagamenti di società esterne, desidera chiarire i seguenti punti: