Cattive notizie per il Barcellona. Per la capolista della Liga, non solo la sconfitta di ieri contro l’Almeria, squadra che lotta per non retrocedere. Il giorno dopo il ko che ha negato al Barça la possibilità di allungare in classifica sul Real Madrid, ecco la notizia dell’infortunio di Robert Lewandowski. Il polacco, si legge in un comunicato del club sui suoi profili social, si è procurato “uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro”. Al momento è fuori e per rivederlo in squadra bisognerà attendere l’evoluzione dell’infortunio nei prossimi giorni ma difficilmente potrà rientrare prima di 15 giorni. Che significa, per il suo allenatore Xavi, perdere Lewandowski sicuramente per l’andata delle semifinali di Copa del Rey, proprio contro il Real, che si giocherà giovedì sera al Bernabeu. Con il rischio però che l’attaccante polacco possa rientrare ma a quel punto non sia pronto a giocare nemmeno per l’altra sfida, questa volta di campionato, contro i ‘Blancos’ in programma domenica 19 marzo al Camp Nou. Una sfida che potrebbe valere la Liga, con la squadra di Xavi al momento prima a quota 59 punti, a più 7 sul Real, che sabato ha pareggiato nel derby con l’Atletico. Un risultato che il Barcellona non ha sfruttato, uscendo sconfitto dalla gara con l’Almeria, e che ora potrebbe ridare forza al Real, anche in vista dello scontro diretto del 19. Una sfida che il Barça potrebbe dover affrontare, senza il suo centravanti.