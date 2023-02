L'esterno brasiliano del Barcellona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non sarebbe al top della propria condizione fisica per un infortunio nato dalla sua reazione al cambio subito in Europa League contro il Manchester United. Arrabbiato per essere stato richiamato in panchina da Xavi, un calcio a uno dei frigoriferi per le bevande gli avrebbe causato un dolore al ginocchio

Fatale fu il frigorifero delle bevande

Le scorie dell'Europa League non si ripercuotono solo sul morale della squadra, estromessa precocemente dall'Europa in due competizioni diverse, ma anche sulle condizioni fisiche dei giocatori. Raphinha avrebbe infatti un ginocchio dolorante in seguito alla sua reazione rabbiosa dopo la sostituzione subita nella gara d'andata contro il Manchester United. Reduce da un gol e da una buona prestazione, l'ala ex Leeds non aveva gradito il cambio di Xavi e aveva mostrato tutta la sua rabbia con pugni ai sedili della panchina e qualche calcio ai piccoli frigoriferi dell'acqua e delle bevande energetiche a bordo-campo. Troppo più duri di un pallone per essere colpiti come se nulla fosse. Il dolore al ginocchio gli avrebbe impedito di scendere in campo dall'inizio nel match successivo contro il Cadice. Titolare di nuovo nella gara di ritorno contro i Red Devils, anche contro l'Almeria è stato tenuto il primo tempo in panchina. Ginocchio non ancora guarito definitivamente? Il Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid di giovedì 2 marzo darà un'ulteriore risposta sulle sue condizioni.