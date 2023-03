La battuta dell'allenatore del Real Madrid alla vigilia della partita di Coppa del Re contro il Barcellona: "Se loro hanno già attivato il 'cagometro'? Non so cosa sia...". Poi, ricordando la sconfitta in Supercoppa contro i blaugrana: "Non commetteremo gli stessi errori"

Atmosfera rilassata, sopracciglio alzato ma con il sorriso: Carlo Ancelotti vive alla sua maniera la vigilia del Clasico di Copa del Rey contro il Barcellona, ammettendo con una risata di non conoscere il “cagometro”. L'allenatore del Real Madrid promette: “Sarà una partita divertente, i tifosi si divertiranno”. Ma oltre alla Coppa pensa anche al campionato, dove nell'ultima giornata il Barça è crollato a sorpresa contro l'Almeria: i blaugrana restano saldamente in vetta, a +7 sui rivali storici, ma adesso forse iniziano a temere una rimonta madridista, oltre che una beffa in Coppa. E quando la domanda diventa “diretta”, Carletto si fa una risata: "Se credo che a Barcellona abbiano già attivato il 'cagometro'? Non so cosa sia il ‘cagometro’…", dice sghignazzando. Il 'cagometro' è una forma scherzosa per fare riferimento a uno strumento (immaginario) che misura l'indice di paura.