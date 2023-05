Mai sazio. Non c'è definizione più coerente per definire il Real Madrid e il suo allenatore, Carlo Ancelotti, protagonisti dell'ennesimo trionfo. Dopo aver già messo le mani sul Mondiale per Club e con una doppia semifinale di Champions da giocare contro il City, i Blancos conquistano anche la Coppa del Re. Finisce 2-1 una finale più sofferta del previsto contro l'Osasuna, decisa dal solito Rodrygo, sempre decisivo nelle partite che contano. Il modo migliore per prepararsi all'andata contro gli uomini di Guardiola.

La partita

Ancelotti si schiera col solito 4-3-3, con Benzema riferimento centrale e le ali Rodrygo-Vinicius ai lati. In mezzo al campo gioca Tchoaumeni. Arrasate risponde con lo stesso modulo, con il tridente offensivo composto da Gomez, l'ex Serie A Budimir ed Ezzalzouli. Pronti, via e il Real Madrid trova subito il vantaggio. A ispirarlo Vinicius e i suoi ormai celebri dribbling che confezionano l'assist per la rete del connazionale Rodrygo. L'Osasuna, però, reagisce subito e impegna Courtois con Budimir e Oroz. Prima della mezz'ora Benzema fallisce il raddoppio in contropiede, Carvajal sulla linea evita il pari di Abde, mentre è la traversa a impedire il gol su punizione di Alaba. Nella ripresa la squadra di Pamplona insiste e riesce a firmare il pareggio grazie alla conclusione da fuori di Torró. Lo sforzo viene pagato in termini di concentrazione in difesa, dove un rinvio sbagliato consente a Rodrygo di riportare avanti i suoi al 70' e siglare la doppietta personale. Nel recupero Barja ha l'ultima occasione per rimandare tutto ai supplementari, ma non basta: la Coppa del Re è del Real Madrid.