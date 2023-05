Dopo il ritiro di Piquè lo scorso novembre e quello già annunciato a fine stagione da Busquets, un altro pezzo grosso del Barcellona lascia il club. Jordi Alba ha infatti ufficializzato il suo addio al club blaugrana. Il 34enne spagnolo ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui annuncia la sua decisione. Dopo aver ringraziato compagni, amici, allenatori, presidente e lavoratori del club, Alba ha raccontato le sue sensazioni: “Il mio più grande desiderio è stato sempre quello di diventare un calciatore del Barça. La presentazione al Camp Nou nel 2012, quando sono tornato nel club, resterà un momento unico. Non è andato sempre tutto bene, abbiamo vissuto anche momenti complicati ma siamo rimasti uniti. Chi avrebbe detto che quel bambino di 9 anni avrebbe ottenuto tanto con il club della sua vita. Non è stata una decisione facile ma mi sento fortunato”. Alba era in scadenza nel giugno del 2024, fino a qualche settimana fa era intenzionato ad andare avanti, poi (forse anche per le scelte di Xavi, che lo ha utilizzato 23 volte nella Liga, solo 13 da titolare, preferendogli Alejandro Balde), la decisione di lasciare il club prima del termine del suo contratto. Saluterà il Camp Nou, per l’ultima volta, domenica contro il Maiorca. Da campione di Spagna. Non ha ancora annunciato quale sarà il suo futuro.