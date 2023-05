In occasione del match contro il Rayo Vallecano, il Real Madrid ha omaggiato il brasiliano, vitima la scorsa domenica di insulti razzisti nella sfida di Valencia. Tutti i giocatori blancos sono scesi in campo con la maglia numero 20 di Vinicius (che ha assistito al match in tribuna al fianco di Florentino Perez), mentre nella curva campeggiava lo striscione "Siamo tutti Vinicius, adesso basta"

