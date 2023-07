Barça-Real, l'amichevole alle 23 LIVE su Sky

Alle 23 (ora italiana) di sabato 29 luglio è in programma il primo Clasico della stagione tra Barcellona e Real Madrid: l'amichevole di Arlington (Texas) è in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio

Amichevole sì, ma fino a un certo punto quando si affrontano Barcellona e Real Madrid . Il primo Clasico della stagione è in programma oggi, sabato 29 luglio, alle 23 ora italiana. All’ AT&T Stadium di Arlington (Texas) blaugrana e Blancos si sfideranno in un match valido per il Soccer Champions Tour , uno dei grandi appuntamenti di questa estate di Sky Sport. L'appuntamento è sul canale 201 (Sky Sport Summer) e sul canale 202 (Sky Sport Calcio).

Il Barcellona recupera Gavi, Ancelotti punta su Bellingham

Xavi cercherà la sesta vittoria in carriera contro Ancelotti (il bilancio è 5-3 tra partite ufficiali e amichevoli). Tutti disponibili per l'allenatore blaugrana, a eccezione di Inigo Martinez. Recuperato anche Gavi, che dovrebbe partire titolare nel tridente. Barcellona che vuole riscattarsi dopo il ko 5-3 contro l'Arsenal nella precedente amichevole (la prima con la Juve era saltata causa virus intestinale che aveva colpito i catalani nelle ore precedenti). Per il Real, finora, percorso netto nel Soccer Champions Tour, con le vittorie contro Milan (3-2) e Manchester United (2-0). Tra i nuovi partirà titolare il solo Bellingham, mentre Joselu, ex Espanyol che ha già zittito il Camp Nou nel derby della passata stagione, potrebbe subentrare nella ripresa.