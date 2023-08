Si ferma un big nel Real Madrid di Carlo Ancelotti. Si tratta del portiere Thibaut Courtois che, come comunicato dal club, ha rimediato un brutto infortunio, durante l'allenamento di questa mattina: "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà operato nei prossimi giorni". Uno stop che cambia completamente tutti i piani del Real Madrid, a due giorni dall'esordio in campionato contro l'Athletic Bilbao, in programma sabato 12 agosto al San Mames.