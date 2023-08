Il giovanissimo calciatore turco dovrà operarsi dopo la lesione al menisco interno del ginocchio destro notificata dal club in una nota ufficiale nelle scorse settimane. Dalla Spagna si parla già di tempi di recupero, intanto il Real Madrid dovrà far fronte all'infortunio di Courtois

Periodo non fortunatissimo in casa Real Madrid , dopo l'infortunio al ginocchio destro di Arda Güler avvenuto nelle scorse settimane, si ferma anche Thibaut Courtois: a notificarlo è la stessa società madrilena attraverso una nota ufficiale . Per il belga si prospetta un lungo stop , per il trequartista classe 2005, invece, arrivano aggiornamenti dai media spagnoli : il turco potrebbe dover subire un'operazione , ad occupersene sarebbe il dottor Manuel Leyes , lo stesso che ha già operato Sergio Ramos nel 2021, Marco Asensio nel 2019 e Luka Modric nel 2016. I tempi di recupero si aggirerebbero almeno intorno al mese e mezzo . Secondo quanto riportato, questa decisione sarebbe stata presa dopo diversi consulti medici e alcuni tentativi di recuperare con terapie conservative.

L'infortunio al ginocchio

Uno stop che fa slittare ancora di più l'esordio in maglia blanca per Arda Güler: il turco non aveva preso parte alle gare estive contro Milan e Manchester United, poco prima del Clasico amichevole contro il Barcellona (vinto dalla squadra di Xavi per 3-0) c'è stato l'infortunio al ginocchio destro. Un peccato, perchè in Spagna si parla già di un prodigio: il fantasista classe 2005 ha dimostrato di saperci fare nel calcio dei grandi e le sue giocate in maglia Fenerbahce hanno convinto il Real Madrid a versare quest'estate 20 milioni di euro nelle casse del club turco.