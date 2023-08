Un sabato da ricordare per i fratelli Bellingham

Il grande colpo dell'estate del Real Madrid si è già preso la scena. Due partite e tre gol nella Liga per Jude Bellingham, affare da 103 milioni di euro che ha riempito le casse del Borussia Dortmund. Non potrebbe essere altrimenti per uno dei talenti più forti a livello mondiale, centrocampista classe 2003 subito a suo agio con i Blancos di Carlo Ancelotti. Lo aveva dimostrato al debutto sul campo dell'Athletic Bilbao (suo il definitivo 2-0), lo ha confermato ancora in trasferta contro l'Almeria: doppietta decisiva (gol di destro e poi colpo di testa vincente) a ribaltare il vantaggio di Arribas per il 3-1 finale del Real. Un impatto straordinario e una curiosità in famiglia: già, perché non è stato l'unico Bellingham a segno due volte sabato e con la stessa modalità.