Calciomercato, gli acquisti più costosi della storia: Neymar ancora primo. CLASSIFICA
Era il 3 agosto 2017 quando il Psg annunciò Neymar come nuovo giocatore per ben 222 milioni di euro dal Barcellona. Una cifra record, che permette al brasiliano di essere - dopo ben 9 anni - ancora in cima ai trasferimenti più costosi di sempre. Ecco l'elenco completo (dati Transfermarkt): in classifica anche cinque colpi di questa sessione estiva...
- 95 milioni di euro
- Dal Lille al Manchester City
- Estate 2026
- 95 milioni di euro
- Dall'Ajax al Manchester United
- Estate 2022
- 95 milioni di euro
- Dall'Eintracht Francoforte al Psg
- Estate 2023
- 95 milioni di euro
- Dal Tottenham al Bayern Monaco
- Estate 2023
- 95 milioni di euro
- Dall'Eintracht Francoforte al Liverpool
- Estate 2025
- 99 milioni di euro
- Dal West Ham al Tottenham
- Estate 2026
- 100 milioni di euro
- Dal Bayer Leverkusen al Chelsea
- Estate 2020
- 101 milioni
- Dal Tottenham al Real Madrid
- Estate 2013
- 105 milioni di euro
- Dalla Juventus al Manchester United
- Estate 2016
- 108 milioni di euro
- Dal Newcastle al Tottenham
- Estate 2026
- 113 milioni di euro
- Dall'Inter al Chelsea
- Estate 2021
- 116 milioni di euro
- Dal Brighton al Chelsea
- Estate 2023
- 116,6 milioni di euro
- Dal West Ham all'Arsenal
- Estate 2023
- 117 milioni di euro
- Dal Real Madrid alla Juventus
- Estate 2018
- 117,5 milioni di euro
- Dall'Aston Villa al Manchester City
- Estate 2021
- 120 milioni di euro
- Dall'Atletico Madrid al Barcellona
- Estate 2019
- 120,8 milioni di euro
- Dal Chelsea al Real Madrid
- Estate 2019
- 121 milioni di euro
- Dal Benfica al Chelsea
- Gennaio 2023
- 125 milioni di euro
- Dal Bayer Leverkusen al Liverpool
- Estate 2025
- 125 milioni di euro
- Dal Lipsia al Real Madrid
- Estate 2026
- 127 milioni di euro
- Dal Borussia Dortmund al Real Madrid
- Estate 2023
- 127,2 milioni di euro
- Dal Benfica all'Atletico Madrid
- Estate 2019
- 135 milioni di euro
- Dal Liverpool al Barcellona
- Gennaio 2018
- 135 milioni di euro
- Dal Nottingham Forest al Manchester City
- Estate 2026
- 138 milioni di euro
- Dall'Aston Villa al Chelsea
- Estate 2026
- 145 milioni di euro
- Dal Newcastle al Liverpool
- Estate 2025
- 148 milioni di euro
- Dal Borussia Dortmund al Barcellona
- Estate 2017
- 180 milioni di euro
- Dal Monaco al Psg
- Estate 2018 (preso già in prestito dall'estate 2017)
- 222 milioni di euro
- Dal Barcellona al Psg
- Estate 2017
- Morgan Rogers (5° posto, dall'Aston Villa al Chelsea per 138 milioni di euro)
- Elliot Anderson (6° posto, dal Nottingham Forest al Manchester City per 135 milioni di euro)
- Yan Diomande (10° posto, dal Lipsia al Real Madrid per 125 milioni di euro)
- Sandro Tonali (20° posto, dal Newcastle al Tottenham per 108 milioni di euro)
- Mateus Fernandes (24° posto, dal West Ham al Tottenham per 99 milioni di euro)