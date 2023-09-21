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Calciomercato, gli acquisti più costosi della storia: Neymar ancora primo. CLASSIFICA

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Era il 3 agosto 2017 quando il Psg annunciò Neymar come nuovo giocatore per ben 222 milioni di euro dal Barcellona. Una cifra record, che permette al brasiliano di essere - dopo ben 9 anni - ancora in cima ai trasferimenti più costosi di sempre. Ecco l'elenco completo (dati Transfermarkt): in classifica anche cinque colpi di questa sessione estiva...

I COLPI PIÙ COSTOSI DELL'ESTATE

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