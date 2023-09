Impressionanti le immagini del rinnovato stadio ‘Santiago Bernabeu’, con la novità del campo retrattile: in questo video ecco come il terreno di gioco utilizzato normalmente dai ‘Blancos’ può sparire sotto terra per permettere all’impianto di ospitare eventi extra-calcistici senza mettere a rischio il manto erboso. Dopo l’aumento della capienza e il tetto mobile che si apre e richiude in soli 15 minuti, un’altra grande innovazione per uno degli stadi più famosi, belli e ora sicuramente moderni del mondo