Sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions per la squadra di Xavi, che fatica tantissimo ma la ribalta nel finale. Finisce 3-2 col Celta di Rafa Benitez, avanti 2-0 fino all'80' ma rimontato in 8 minuti: doppietta di Lewandowski in 240 secondi, la decide Cancelo all'89'

19' Strand Larsen (C), 76' Douvikas (C), 81' e 85' Lewandowski (B), 89' Cancelo (B)

Il Barcellona vince ancora, ma che fatica contro il Celta Vigo quartultimo. A pochi giorni dal rinnovo di Xavi (fino al 2025) e dall'ottimo esordio in Champions (5-0 all'Anversa), i blaugrana infilano il sesto successo di fila tra tutte le competizioni e si portano provvisoriamente in vetta col sorprendente Girona. La festa allo stadio Olimpico, che ospita le gare casalinghe del Barça a causa dei lavori al Camp Nou, inizia solo all'89' dopo una pazza rimonta con tre gol in 8 minuti. Già, perché il Celta di Rafa Benitez si era portato in vantaggio con l'ex Milan Strand Larsen e aveva addirittura raddoppiato con il suo subentrato, Douvikas. A questo punto si scatena Robert Lewandowski, fresco dei 100 gol nelle coppe europee, che va a segno due volte (81' e 85') sfruttando gli assist dei nuovi acquisti portoghesi Felix e Cancelo. Ed è proprio l'ex Inter e Juve, all'89', a completare la rimonta su invito di Gavi. Vittoria numero 50 nella Liga in panchina per Xavi e, soprattutto, l'ennesima prova di forza del Barça.