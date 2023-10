L'attaccante del Barcellona stabilisce un nuovo primato nel campionato spagnolo: la sua rete al Granada, messa a segno all’età di 16 anni e 87 giorni, lo rende il più giovane ad essere mai andato in gol durante un match di Liga. Battuto il precedente record di Fabrice Olinga, in rete con il Malaga a 16 anni e 98 giorni nel 2012

Il giovane attaccante dei blaugrana, che ha recentemente deciso di giocare per la nazionale spagnola nonostante la doppia nazionalità ispano-marocchina, ha battuto il precedente record che apparteneva al camerunese Fabrice Olinga , che il 18 agosto del 2012 nella prima di campionato aveva segnato l'unico gol del Malaga contro il Celta Vigo. L'attaccante nato in Camerin fece gol a 16 anni e 98 giorni, appena 11 in più rispetto al nuovo primato di Yamal.

Gli altri record di Lamine Yamal

Quello di precocità come marcatore della Liga non è l’unico record che ha recentemente battuto il classe 2007 Lamine Yamal. A 16 anni e 57 giorni, infatti, ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia della nazionale spagnola, sostituendo Dani Olmo al 44' nel match vinto per 7-1 contro la Georgia. Partita in cui, segna il gol del definitivo 7-1 diventando così sia il più giovane esordiente sia il marcatore più precoce nella storia delle Furie rosse, battendo i precedenti record entrambi detenuti da Gavi, suo compagno di squadra anche al Barcellona. Non solo: schierato dall'inizio nel match della fase a gironi di Champions League contro il Porto, Lamine Yamal ha battuto anche un record che durava da quasi 30 anni. A 16 anni e 83 giorni, l'attaccante del Barcellona è diventato il più giovane titolare nella storia della competizione.