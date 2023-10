Trovato morto a 18 anni Alvaro Prieto del Cordoba

Lutto per il calcio spagnolo e per il Cordoba CF, club andaluso militante nella Primera Divisiòn RFEF (la nostra Serie C): nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre è stato ritrovato il cadavere di Alvaro Prieto Lopez, giocatore di appena 18 anni del club, scomparso lo scorso giovedì nei pressi della stazione Santa Juste di Siviglia, dove il corpo è stato ritrovato tra due vagoni di un treno.