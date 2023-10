A 17 anni fa il suo esordio con la maglia del Barcellona, e segna dopo 33 secondi dal suo ingresso . Basterebbe questa premessa per raccontare la serata magica appena trascorsa da Marc Guiu: classe 2006, con un suo gol regala la vittoria al Barcellona per 1-0 contro l'Athletic Bilbao nell'ultimo turno in Liga . I blaugrana, dopo Yamal , scoprono un nuovo talento 'fatto in casa' e restano attaccati al duo di testa, a -1 da Real Madrid e Girona .

La partita

L'ennesimo prodotto della cantera blaugrana, Marc Guiu è l'eroe di Barcellona-Athletic Bilbao: segna il decisivo 1-0 che vale 3 punti per i padroni di casa. Entra al 79', sblocca e decide una gara non semplice per i campioni di Spagna, contro l'organizzazione difensiva della squadra di Ernesto Valverde, e le pesanti assenze di Lewandowski, Pedri, De Jong, Raphinha, Kounde e Sergi Roberto. Per un Barcellona rimaneggiato, Xavi sceglie Joao Felix come prima punta in attacco, al suo fianco Ferran Torres, a destra, e Fermin Lopez, a sinistra.

Diverse occasioni per parte: parte bene il Barcellona, fermato dalla traversa sul tiro di Joao Felix, prima, e dalla bella parata di Unai Simon su Fermin Lopez, poi. Si fa avanti anche l'Atlethic Bilbao, i baschi creano buone chance per portarsi in vantaggio, tutte però neutralizzate da un ottimo Ter Stegen. A 10 minuti dal termine dei tempi regolamentari, Xavi sostituisce Fermin Lopez, anche lui debuttante quest'anno, e pesca dalla panchina il giovanissimo Marc Guiu, classe 2006. L'intuizione si rivela corretta: l'esterno spagnolo sfrutta il filtrante di Joao Felix e, defilato, con il destro, dopo appena 33 secondi dal suo ingresso, batte Unai Simon.