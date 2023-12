Dopo la scelta del golfista spagnolo Jon Rahm di andare a giocare nella Superlega araba per 500 milioni, l'allenatore del Real Madrid ha risposto simpaticamente a un cronista che gli chiedeva se accetterebbe di allenare in Arabia per la stessa cifra: "Ci andrei a piedi", ha detto Ancelotti, provocando le risate di tutti i presenti. Poi ha proseguito: "Ovviamente scherzo, ma il mondo è cambiato e io non mi stupisco più di nulla"

"In Arabia per 500 milioni? Ci andrei a piedi". Una battuta che è presto diventata virale quella di Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha commentato così la scelta del golfista spagnolo Jon Rahm di andare a giocare nella Superlega araba per la cifra monstre di oltre 500 milioni. Alla vigilia della partita di campionato in trasferta contro il Betis, l'allenatore del Real Madrid - oltre ad affontare i temi legati alla sua squadra - ha risposto in maniera simpatica alla domanda di un cronista, che appunto faceva riferimento alla notizia. "Andrebbe ad allenare l'Arabia per 500 milioni?, ha chiesto il giornalista ad Ancelotti, che da parte sua non gli ha fatto neanche terminare la domanda. "A piedi! A piedi", la risposta dell'allenatore, che ha scherzato sorridendo: "Senza prenotazione, non avrei bisogno neanche di prendere un volo. Inizierei ad andare".