Dramma nella domenica di calcio in Spagna. Un tifoso del Granada è morto sugli spalti dell'Estadio Nuevo Los Carmenes a causa di un arresto cardiorespiratorio, come riporta Mundo Deportivo. Lo spettatore, che stava assistendo alla sfida della Liga contro l'Athletic Bilbao, ha accusato un malore mentre il match vedeva la squadra basca avanti 1-0 (gol di Inaki Williams al 6'). Dopo un quarto d'ora di gioco, il portiere ospite Unai Simon ha segnalato all'arbitro l'emergenza nella curva alle sue spalle: partita immediatamente sospesa per soccorrere l'uomo, con diversi operatori sanitari e assistenti della panchina del Granada che si sono subito recati in quella zona muniti di defibrillatore. Purtroppo, però, i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Gli account social delle due squadre hanno annunciato il decesso del tifoso. Partita definitivamente sospesa e rinviata a data da destinarsi.