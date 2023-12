In scadenza con i blancos a giugno, Carlo Ancelotti è tornato a parlare del suo futuro alla vigilia del match contro il Villarreal: "Avremo tempo per pensare al rinnovo, se la società è contenta lo sono anche io. Non abbiamo fretta né problemi"

Rinnovo con il Real Madrid come regalo di Natale per Carlo Ancelotti? "No, ho già il dono di allenare questa squadra". Parla così l'allenatore emiliano che alla vigilia del match contro il Villarreal non pensa al rinnovo del contratto con i blancos, in scadenza a giugno. "Avremo tempo per pensarci, come regalo spero nella vittoria di domani - ha detto Ancelotti - Se la società è contenta, lo sono anche io. Per rinnovare non abbiamo fretta né problemi".