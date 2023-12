Momento complicato per il calcio brasiliano

La destituzione di Rodrigues si inserisce in un quadro per il calcio brasiliano piuttosto complicato, proprio nel giorno del sorteggio dei gironi della prossima Copa America (la nazionale verdeoro è stata inserita nel gruppo D con Colombia, Paraguay e una tra Honduras e Costa Rica). La panchina del Brasile in questo momento è affidata ad interim a Fernando Diniz, allenatore anche della Fluminense. Ma proprio Rodrigues, lo scorso luglio, aveva annunciato l'arrivo di Carlo Ancelotti a partire proprio dalla Copa America 2024. Per ora nulla di ufficiale, solo una promessa a parole. Bisognerà allora capire se l'allontanamento di Rodrigues e una sua eventuale sconfitta in appello possano cambiare le carte in tavola per il futuro della Seleçao.