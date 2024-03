Torna a sorridere l' Atletico Madrid , che dopo due sconfitte e un pareggio riesce ad imporsi 2-1 contro il Real Betis nel penultimo match prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l' Inter . Simeone ritrova anche Morata , che si sblocca dopo 8 partite: ci aveva visto lungo il Cholo, che nella conferenza stampa di presentazione del match aveva previsto una rete dell'ex attaccante della Juventus . E così è stato. A dire la verità Morata ci ha messo un po' per ritrovare la gioia del gol: sull'1-0 lo spagnolo si è fatto parare un rigore da Rui Silva, autore dell'autogol che ha aperto il match. A una manciata di secondi dalla fine del primo tempo, però, Morata è stato bravo a farsi trovare pronto su una respinta del portiere avversario e a segnare il quattordicesimo gol in Liga. Iniezione di fiducia importante per l'Atletico soprattutto dopo l'eliminazione nella semifinale di Coppa del Re di giovedì scorso contro l'Athletic Club. Ora i ragazzi di Simeone saranno impegnati nella trasferta contro il Cadiz prima del ritorno contro l'Inter in programma il 13 marzo alle 21.

"In Liga siamo sulla strada giusta"

"Speriamo che questa vittoria possa darci energia in più", ha commentato Simeone al termine del match. "Eravamo reduci da una partita difficile in Coppa del Re contro l'Athletic, nella quale non siamo riusciti ad arrivare in finale. Se guardiamo solo il cammino in Liga, posso dire che siamo sulla strada giusta ma dobbiamo migliorare fuori casa". Impossibile non spendere due parole su Morata dopo aver predetto il suo gol: "Ho scoperto che quella attuale è la miglior media realizzativa avuta in carriera e sono convinto che migliorerà questi numeri. Per noi è molto importante, spero che ci aiuti a raggiungere i risultati che vogliamo".