Non arrivano buone notizie da Bilbao dove la squadra di casa sta affrontando il Barcellona. Nel corso del match, Frenkie de Jong si è storto la caviglia destra e ha dovuto lasciare il campo seduto sulla macchinetta dei soccorsi, al 26'. Il Barcellona affronterà il Napoli in Champions League il prossimo 12 marzo, nella gara valida per gli ottavi di ritorno

