L'allenatore del Real Madrid è stato ospite in collegamento al 'Giffoni Film Festival'. Ha parlato anche di Mbappé e del suo futuro: "Non so quando smetterò. E quando il Real sarà stanco di me...". Sugli Europei appena conclusi: "Poca intensità, ma la Spagna aveva più talento"

