"Agli ultimi Europei avevo 13 anni - raccontava qualche giorno fa in un'intervista a Marca -, guardavo le partite al centro commerciale con gli amici". Due anni prima., però, uno sconosciuto Lamine Yamal Nasraoui Ebana regalava spettacolo tra i coetanei (11enni!) al Lugano Champions Trophy con il suo Barcellona: guardare il video... per credere

Compirà 17 anni tra 3 giorni. È il personaggio del giorno, quello che incanta in una Spagna in finale all'Europeo. 6 anni fa brillava da sconosciuto in un giovane Barcellona al Lugano Champions Trophy, torneo che metteva in mostra i migliori Under11 delle squadre big del mondo. Ecco l'11enne Lamine Yamal Nasraoui Ebana, con il cognome scritto male in distinta è diventato NASRAQUI, ma già usava il sinistro con una notevole consapevolezza del suo talento: fantasia, dribbling, precisione e potenza. Era già tutto questo e oggi è ancora di più. Lo vedremo tra qualche giorno in finale. Ce lo gusteremo la prossima stagione in Champions League.