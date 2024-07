Benzema: "Il Real Madrid resta il club migliore al mondo

Le parole dell'attaccante francese sul calcio saudita, il Real Madrid e non solo in un'intervista rilasciata a 'Marca': " I giocatori passano, altri arrivano, ma il Real sarà sempre al top. Mbappè è un grande giocatore"

Dalla nuova stagione con la maglia dell'Al-Ittihad al Real Madrid: Karim Benzema si racconta in un'intervista a 'Marca', partendo proprio dal momento attuale. "Il campionato è complicato, le squadre stanno diventando sempre più forti. Ci sono rivali importanti, ma in questa stagione penso che possiamo fare cose molto belle. A poco a poco, anno dopo anno, arrivano sempre più giocatori. La qualità del calcio aumenta sempre di più e tutto ciò trasforma la Lega Saudita in un campionato interessante, più forte e di livello superiore".