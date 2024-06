Sentenza storica in Spagna contro il razzismo. Tre tifosi del Valencia sono stati condannati a otto mesi di carcere e a due anni di Daspo dagli stadi per aver proferito insulti razzisti al 'Mestalla' di Valencia contro Vinicius del Real Madrid. Si tratta della prima condanna del genere emessa dopo la denuncia della LaLiga in tribunale, alla quale si sono uniti la Federcalcio spagnola (Rfef) e il Real Madrid e, successivamente, lo stesso calciatore Vinicius Jr. Durante il processo i tifosi accusati hanno letto una lettera di scuse al calciatore e nei confronti della Liga e del Real Madrid. Per il presidente de LaLiga, Javier Tebas, "questa sentenza è una grande notizia per la lotta contro il razzismo in Spagna" poiché "ripara il danno sofferto da Vinicius Jr. e lancia alle persone che si recano allo stadio a insultare il chiaro messaggio che LaLiga le identificherà, le denuncerà e ci saranno conseguenze penali per tali atti".