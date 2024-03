Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo aver perso De Jong e Pedri, con Gavi e Ferran Torres infortunati da tempo, Xavi perde anche un'altra pedina fondamentale, quel Raphinha che oggi contro il Maiorca l'allenatore spagnolo aveva schierato proprio da centrocampista per ovviare all'emergenza. Il brasiliano, toccato duro da Copete al 20' in occasione del rigore poi assegnato col Var ai blaugrana ma sbagliato da Gundogan, ha tentato di rimanere in campo per arrendersi poi solo al 37' quando ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Fermin, giovane centrocampista proveniente dalla cantera. Si teme per una lesione, anche se in molti a Barcellona sperano che Raphinha si possa essere fermato in tempo e aver chiesto un cambio solo per non peggiorare la situazione, ma è chiaro che a così pochi giorni dalla sfida contro gli azzurri di Calzona il giocatore sia in fortissimo dubbio. La partita, alla fine, è stata comunque vinta dai ragazzi di Xavi che, seppur non brillantissimi, sono riusciti a superare il Maiorca grazie a un gol fenomenale di Lamine Yamal.