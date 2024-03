Brahim Diaz ha scelto il Marocco: addio Spagna

Brahim Diaz ha scelto: rappresenterà il Marocco. Secondo quanto riportato da Marca l'ex trequartista del Milan, con la possibilità di giocare sia per la Spagna che per il Marocco, ha preso la sua decisione definitiva che sarebbe già stata comunicata alla Federazione marocchina. Con la Spagna ha giocato in tutte le selezioni giovanili (dall'U17 all'U21) per poi giocare un'amichevole nel 2021 con la Nazionale maggiore

E' arrivata la decisione di Brahim Diaz. L'ex trequartista del Milan, tornato a inizio stagione al Real Madrid, ha scelto di rappresentare la Nazionale del Marocco. La Nazionale spagnola infatti non lo aveva più preso in considerazione dopo la trafila nelle giovanili e l'unica apparizione nel 2021 in amichevole contro la Lituania per quanto riguarda la Nazionale maggiore. La corte serrata della Federazione marocchina lo ha convinto nella scelta che è già stata comunicata agli organi federali e che sarà resa ufficiale prossimamente con una vera e propria convocazione. Il Marocco sarà infatti impegnato tra il 22 e il 26 marzo in due partite contro Angola e Mauritania.